¿Rescate o reparaciones de la carbonera AES?

La semana pasada trascendió en los medios del país que la compañía AES solicitó al gobierno de Puerto Rico un rescate económico. La carbonera amenaza con que, si el gobierno no asume los costos y titularidad de la carbonera, cancelarán el contrato por “fuerza mayor”. Me parece irónica esa frase de “fuerza mayor” ya que es esa misma fuerza la que ha logrado que la carbonera todavía tenga presencia en el archipiélago, a pesar de la férrea oposición de la ciudadanía. Sin embargo, una discusión de las razones políticas por las cuales AES continúa en Puerto Rico no es lo que me mueve a escribir esta columna.