Retos educativos del 2021 y la necesidad de estadísticas

En la segunda edición de su libro titulado “Start Where You Are But Don’t Stay There”, H. Richard Milner IV enfatiza que, aunque es esencial que los maestros tengan un amplio conocimiento en sus respectivas materias de enseñanza, esto no es suficiente para el éxito en el salón de clases. El éxito, según Milner, solo puede alcanzarse si los maestros logran conocer a profundidad quiénes son sus estudiantes. Los maestros deben saber las características sociodemográficas, el historial académico, las disparidades y los retos socioemocionales de sus estudiantes. Definitivamente, conocer a profundidad a sus estudiantes es vital para que el maestro pueda medir los retos educativos y establecer estrategias efectivas y particulares para el presente y el futuro. En este sentido, las estadísticas educativas ayudan a que el maestro conozca mejor a los estudiantes.