Rosario y el sombrero de tres picos

Este fin de semana cierra The House on the Lagoon, la dramatización de la novela de Rosario Ferré por Caridad Svich en el GALA Hispanic Theatre. Yo no pude viajar a Washington DC para verla, pero dos antiguos estudiantes graduados me escribieron para decirme que la habían visto y que les había gustado mucho. Una me invitó a hablar de la novela de Mami por Zoom en su clase de español en una escuela superior en la capital federal.