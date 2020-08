Sacar a Estados Unidos del oscurantismo

En su magistral libro “Siempre demasiado y nunca suficiente”, Mary Trump, la sobrina del presidente Donald Trump hace una avasalladora disección de su tío -cuyo valor se afinca en la narración que hace de la intimidad familiar que le tocó vivir junto a él. El subtítulo del libro es revelador: “Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”. Dejando de lado, al menos por ahora, el demoledor retrato de su tío como eje disociador e incómodo de su familia (para decir lo menos), me parece necesario hacer alguna referencia a pasajes del libro, especialmente a los que tienen que ver con la hipérbole con que este se presenta como político (casi escribo “jefe de estado”, pero no es para tanto en su casi), y con el menosprecio con que trata a quienes no jueguen su juego.

En buena parte del pesado discurso del presidente Trump aceptando la amenaza nacional para la paz, la buena convivencia y el prestigio de Estados Unidos, que constituiría su estadía cuatro años más en la Casa Blanca, se confirma la descripción que en el libro hace Mary Trump de su tío.

Después de escuchar su discurso de miedo y, especialmente su perorata alrededor de cómo solo él puede engrandecer a la nación y enfrentarse “genialmente” a los retos mundiales, así como adelantar la economía y el papel de la nación en el mundo, desmereciendo con insultos a su rival demócrata Joe Biden, vale ir a la sección del libro de su sobrina que lo retrata de cuerpo entero en esas áreas. Escribe ella: “Su Administracion y su partido han sido subsumidos por su política de agravios y violación de derechos. Peor aún, Donald, que no entiende nada de historia, principios constitucionales, geopolítica, diplomacia (o cualquier otra cosa, en realidad) y nunca fue presionado para demostrar tal conocimiento, ha evaluado todas las alianzas de este país, y todos nuestros programas sociales, únicamente a través del prisma del dinero... Los costes y beneficios de gobernar los considera en términos puramente financieros, como si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fuera su persona”.

Es como ha manejado todos los organismos del Estado, incluida la Casa Blanca, como si fueran botín personal y político suyo y de los suyos. Todavía está latente el uso de los salones de la casa de gobierno, del servicio de seguridad y los medios oficiales de transporte aéreo para reuniones y viajes de su familia para transacciones comerciales de su propiedad. Y el jueves, violando una norma de siglos de mantener la sede del poder público de la nación fuera de la contienda partidista, convirtió la Casa Blanca en un aparatoso comité político de su campaña.

Pero, como todo tiene que decirse, y como el hombre no es totalmente malo o totalmente mendaz, al presidente Trump se le zafó durante su discurso una gran verdad -siempre hay un espíritu burlón haciendo de las suyas-, al aceptar que, dijo, “estas son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos”. Sí que lo son: estará en decisión el 3 de noviembre una de dos: dejar a Estados Unidos en el oscurantismo al que lo ha lanzado el presidente Trump o iniciar su reconstrucción moral, económica, social y de liderato democrático en ante el mundo.