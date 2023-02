Sanando al conectar con la Tierra

No es falacia, no es un cuento ni es una moda. Detrás de poner los pies descalzos sobre la tierra o grounding, hay toda una batería de evidencia científica que lo confirma. El caminar descalzo sobre la tierra, arena, grama, piedra o arenisca es un potente antioxidante que ayuda a combatir la inflamación del cuerpo, los dolores crónicos, reducir el estrés, reducir el envejecimiento, mejorar el sueño y hasta potenciar el sistema inmune. ¿Cómo es posible? Sí, porque los pies absorben la energía de Tierra y la distribuyen por todo tu cuerpo. Aquí les explico y espero no enrollarme mucho.