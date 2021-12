Seamos un villancico a pesar del COVID-19

El villancico es “la canción de la villa”, que en sus orígenes en el siglo XIII sirvió para registrar la vida cotidiana de los pueblos con poesía y música, y en la época moderna han sido cantos populares que despiertan en Navidad, incorporados en el espíritu de un pueblo para enfrentar la nueva oportunidad de vida que comienza cada año. Esta experiencia de cantos populares es una fe que mueve montañas, y los pueblos necesitan mover montañas para encontrar la ruta ganadora en la vida. ¿Quién no ha escuchado “Noche de Paz”? ¿Quién no ha escuchado “Blanca navidad vuelve”? ¿Quién no ha escuchado “Feliz Navidad” de nuestro José Feliciano?