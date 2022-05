Separación de iglesia y estado en Puerto Rico: ¿mito o realidad?

¿Te has puesto a pensar si en Puerto Rico verdaderamente existe la separación de iglesia y estado? De una simple lectura de nuestra Constitución aparentaría ser que sí. El Artículo 2 Sección 3 establece que: “Habrá completa separación de la iglesia y el estado”. Y sí, queda súper claro que la separación no es a medias, es completa. Lo que en palabras simples esto quiere decir es que el estado no puede intervenir en asuntos que conciernen solo a la iglesia ni la iglesia puede intervenir en asuntos del estado.