¿Será el grupo Wagner otro espejismo de Vladimir Putin?

El gobierno ruso, bajo su presidente Vladimir Putin, está desesperado, porque no se imaginó que el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, resultara ser un contrincante fuerte y hábil. Próximamente se cumplirán 500 días de la invasión rusa y no sabemos cuál será la próxima estrategia de Putin. Pero como ya conocemos, Putin es un experto en la manipulación de información y el espejismo. El presidente ruso fue jefe de inteligencia de la KGB y su especialidad es el manejo de información para crear una reacción favorable a su estrategia. No me sorprendería que la acción del jefe de mercenarios del grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, de detener de forma abrupta el golpe de estado al gobierno ruso sea un gran drama político de Putin para favorecer su propia imagen a nivel global.