¿Será Trump el presidente que traiga la independencia?

Donald Trump es hoy presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento es un personaje rechazado por los negros, puertorriqueños y otras minorías étnicas en los Estados Unidos. Trump, en sus discursos y posiciones altamente racistas, lejos de acercarse a la clase pobre americana, la aleja. ¿Por qué entonces la pregunta, de si en efecto será la persona que va a traer la independencia para Puerto Rico?

Veamos su historial. Ha preguntado a asesores si se puede vender a Puerto Rico. Esa pregunta no viene de la soledad del bosque. Viene de hechos que quizás no recordemos. Donald Trump, durante la época en que Sila Calderón fue gobernadora, montó un negocio de golf, creo que en Río Grande, que en pocos años se declaró en quiebra. Él es poco tolerante con las quiebras. Alguien que pregunta si se puede vender a Puerto Rico tiene que tener algún prejuicio para con Puerto Rico. ¿Quiere salir de la isla? Eso es evidente. Lo que busca es el precio. Yo me pregunto si los puertorriqueños están dispuestos a responderle a él que sí. Si me preguntan a mí, le contestaría que sí. Soy independentista y punto.

Pero vamos a ver cuál es nuestra visión: el PNP y el PPD le han dado a Trump una visión verdadera para que desee sacarnos del terreno. La economía está hundida, y parece que no despertará en menos de 12 años. ¿Qué hará el Partido Independentista estos 12 años? No es ganar. A nadie puede irle con cuentos en los primeros ocho años. Pero sí puede ir incrementando sus votos. Ganar en ese período realmente es una pérdida, no importa quién fuera el que ganara. No queremos ganar. Pero sí podemos aumentar los votos. Mientras más incrementemos, sin ganar, mejor para nosotros.

Trump vino a Puerto Rico en los días del huracán María. Tiró rollos de papel y otros materiales al pueblo. Lo que vio en Puerto Rico fue un país lleno de corrupción. Y volvió con esa imagen, que ya traía limitando a Puerto Rico las demás ayudas federales. Trump no nos quiere y tiene derecho a no querernos.

La mayoría del pueblo piensa que Trump pierde estas elecciones. Yo no lo percibo así. Yo digo que “depende”. Vamos a ver, ¿qué podría impulsar a Trump? Su primera gestión ya la consiguió. El nuevo envío al espacio, luego de 10 a 15 años, de un cohete espacial. Segundo, debido al tranque con los demócratas, él ha aprobado dinero para los desempleados, menos que el presupuesto demócrata, pero ante la situación de los desempleados, eso refuerza su brazo. Si en los próximos días viene el descubrimiento de una vacuna, ahí se le vira más completamente la tortilla a los demócratas. Trump sigue siendo mirado como el hijo del capital. En las encuestas aparece con más del 50% de los votos. Aun en tiempos malos, eso mueve montañas. Los negros y los puertorriqueños son minorías. Los blancos son los que deciden.

En fin, a pesar de las malas teorías de Trump, habría de ser el presidente que traiga la independencia. Porque nos detesta. Y yo, si me pregunta por dinero estoy dispuesto a negociar. A cualquier precio.