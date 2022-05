Serrat: Aquellas pequeñas cosas... a veces nos desencantan

Recuerdo como hoy la noche en que coincidí en uno de los pasillos del Centro de Bellas Artes de Santurce con uno de mis ídolos, Joan Manuel Serrat. Estábamos compartiendo pasillo de camerinos y no fue hasta que el terminó su concierto y yo terminé mi función que coincidimos, no fue el azar, forcé el encuentro, lo admito. Debo decir que me saludó amablemente, me concedió una foto y se fue.