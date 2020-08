Shenandoah

Este verano, mi esposa y yo hicimos nuestro viaje anual a nuestra cabaña en el norte de Idaho para ver a mi familia política. Pero esta vez, debido a la pandemia, hicimos el viaje por tierra y en RV.

Me traje los diarios de los exploradores Lewis y Clark porque seguimos su ruta de San Louis, Missouri, al Pacífico por el río Missouri. Es un diario interesante y como muchos textos fundacionales norteamericanos (pienso en Huckleberry Finn de Mark Twain o en To Kill a Mockingbird de Harper Lee, por ejemplo), hoy es un texto difícil de leer por su racismo. En el caso del diario, Clark en particular hace muchas referencias degradantes a las poblaciones indígenas que encuentran por el camino, a su esclavo (York), a las mujeres indígenas (“Squaws”), y a la famosa traductora Sacajawea.

Poco de lo que Lewis y Clark describen sobrevive hoy. Brillan por su ausencia los numerosos pueblos indígenas, las grandes manadas de bisontes y antílopes, los tramperos franceses rezagados después de la venta del territorio de Luisiana, etc. Pero todavía se siente la presencia del gran Missouri y las grandes planicies de Illinois, Iowa y Dakota del Sur.

PUBLICIDAD

Mientras trazaba nuestra ruta, antes del viaje, recordaba mi niñez cuando primero visité un salón de clase en el Colegio San Ignacio de Loyola para una audición con Evi Lucío de Llovet para el Coro de Niños de San Juan. Recuerdo la emoción de oír al Coro cantar “Oh Shenandoah,” una pieza del repertorio de la música tradicional norteamericana. Tenía solo ocho años. Era el políticamente turbulento verano de 1970.

La pieza es el lamento de un trampero que recuerda con nostalgia a su amada indígena, Shenandoah. El personaje recuerda a su amada, pero también al ancho Missouri que había cruzado siete años antes, y que ahora quiere volver a ver. Es la versión estadounidense de “En mi viejo San Juan”, que canté en Carnegie Hall con el Coro.

La pérdida es el denominador común que corre a través de todas estas experiencias: mi viaje por los Estados Unidos en la era del coronavirus, los diarios de Lewis y Clark, el lamento de “Shenandoah”, las voces de Evi Lucío y del Coro de Niños de San Juan. Una emoción ominosa también corre a través de ellas. La emoción va de la ansiedad que produce la pérdida violenta por el racismo y la enfermedad, hasta el consuelo paradójico del recuerdo que sobrevive y nos hace las personas que somos hoy.

Pienso que las bellas voces que oí aquel día de verano en el Colegio San Ignacio me impulsaron a cruzar el Atlántico en avión para venir estudiar a los Estados Unidos, y muchos años después, me dieron la fuerza para cruzar el Missouri tres veces en RV, para volver a nuestros seres queridos.

PUBLICIDAD

Ahora que nos preparamos para volver a casa en Nashville, vuelvo a pensar en Shenandoah, y en las pérdidas que nos hicieron, que hoy nos ayudan a soportar el turbulento verano de 2020.