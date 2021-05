¿Sin dinero no hay salud?

En muchas ocasiones el bienestar está a la merced del dinero, respuesta de un sistema capitalista que funciona a través de un papel al cual le hemos dado significado glorificado y cuantificable. No es un secreto que la salud es movilizada como negocio. En muchas ocasiones las personas que no tengan los recursos necesarios no podrán experimentar posibles mejorías provocadas por un tratamiento profesional.