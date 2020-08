Sin estrategia no habrá estadidad

El pasado 29 de julio el Departamento de Justicia federal negó su aprobación a la papeleta y demás materiales sometidos por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones con respecto al referéndum sobre la estadidad autorizado mediante la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico. En consecuencia, no se erogarán los $2.5 millones asignados por el Congreso mediante la Ley Pública 113-76 (2014) para sufragar los gastos de una campaña educativa con respecto a un plebiscito, y la administración del mismo, que cumpla con los criterios establecidos en el informe correspondiente de la Cámara.

Esta negativa del Departamento de Justicia federal es la más reciente consecuencia del déficit de pensamiento y planificación estratégica de la que por años ha adolecido el esfuerzo por lograr la admisión de Puerto Rico como estado.

El Arte de la Guerra, atribuido al estratega militar chino Sunzi (Sun Tzu), es considerado como el más influyente libro de estrategia militar de todos los tiempos. Sin embargo, sus lecciones han encontrado aplicación en todos los campos en que haya conflicto o competencia —incluyendo, por supuesto, la política.

“Un buen estratega vence al enemigo sin luchar”

Según Sunzi, “un buen estratega vence al enemigo sin luchar”. Vencer al enemigo sin entrar en batalla con su ejército supone tomar acciones para debilitarlo. Entre tales acciones Sunzi menciona destruir sus planes y sus alianzas. Ronald Reagan, por ejemplo, venció a la Unión Soviética sin disparar un tiro. Lo logró retando a la Unión Soviética a una carrera armamentista que no pudo costear a consecuencia de sus debilidades estructurales y estancamiento económico. Hoy los presidentes de Rusia y China, Putin y Xi, intentan derrotar a Estados Unidos sin emplear la fuerza militar, explotando sus vulnerabilidades.

PUBLICIDAD

En contraste con las enseñanzas de Sunzi, el establishment estadista ha puesto la estadidad a enfrentarse contra el territorio no incorporado en consultas de estatus y, lejos de tomar acciones para debilitar la posición estratégica del territorio no incorporado, la fortaleció.

Las administraciones de este cuatrienio adoptaron la política de promover inversiones que proyectaran a Puerto Rico como un paraíso fiscal y destinaron cabilderos en Washington para mejorar y proteger beneficios contributivos solamente posibles en la no incorporación. En consecuencia, no solo favorecieron la continuación del territorio no incorporado, sino que también aumentaron el grupo de personas naturales y jurídicas con los motivos económicos, las conexiones políticas y los recursos financieros para defender la continuación del territorio no incorporado de cualquier esfuerzo por lograr la estadidad.

Saboteaban con una mano lo que pretendían construir con la otra. El ejemplo más atroz ocurrió cuando, coetáneamente con el plebiscito de estatus de 2017, se discutía en Washington una reforma contributiva federal dirigida en parte a retener y atraer la manufactura a Estados Unidos. Lejos de aprovechar la coyuntura para abogar por la incorporación de Puerto Rico como parte de una plena inserción del territorio en el sistema contributivo federal, la primera administración del cuatrienio abogó por una tasa más baja para las Corporaciones de Control Foráneo (conocidas como CFCs por su sigla en inglés) que algunos catalogaron privadamente como una “super 936”. La incorporación de Puerto Rico, fuera de jure o de facto, no solo hubiera allanado el camino a la estadidad; en el entretanto, hubiera eliminado el obstáculo al trato igual en programas federales, y facilitado la convergencia de la economía de Puerto Rico a la economía nacional.

PUBLICIDAD

“El estratega victorioso vence primero y después lucha”

También escribió Sunzi que “el estratega victorioso vence primero y después lucha”, mientras que “el estratega fracasado primero lucha y después busca la victoria”. Esto último fue lo que hizo el establishment estadista al primero anunciar públicamente que buscaría que el Departamento de Justicia federal aprobara una consulta de estatus y luego construir el argumento para su aprobación como si se tratara de presentar un recurso de mandamus ante un tribunal.

Uno de los consejos que recibí durante la mentoría de Baltasar Corrada es que no se debe hacer pública una iniciativa que dependa de la aprobación del gobierno federal antes de haber obtenido de los funcionarios concernidos una certeza razonable de que habrán de concederla. Su consejo era consistente con dos lecciones fundamentales del maestro Sunzi: se vence antes de entrar en batalla y no se entra en batalla sin haber hecho el cálculo de que se obtendrá la victoria.

Según Sunzi, ese cálculo requiere la evaluación de cinco factores o elementos que afectan la posición estratégica, incluyendo lo que el maestro llamaba “cielo” (tian), que se ha interpretado como clima, y “tierra” (di) que comprende la geografía y condiciones del terreno. La interrelación complementaria de esos dos elementos define la arena o el contexto de una contienda en términos de tiempo y lugar.

Por analogía, la Ley Pública 113-76, conocida como Consolidated Appropriations Act, 2014, y el informe de la Cámara que acompaña dicha legislación, podrían considerarse como las condiciones del terreno, y la política federal como el clima. Al solicitar la autorización del Departamento de Justicia federal el establishment estadista sobreestimó su posición estratégica porque, al menos, no acertó al evaluar las condiciones del terreno y cómo el clima podría afectarlas.

PUBLICIDAD

Los escollos de la ley y la política federal

El presupuesto aprobado mediante la Ley Pública 113-76 (2014) incluyó $2.5 millones “for objective, nonpartisan voter education about, and a plebiscite on, options that would resolve Puerto Rico’s future political status, which shall be provided to the State Elections Commission of Puerto Rico”. (Énfasis suplido).

La parte pertinente del House Report 113-171 sometido por el Comité de Asignaciones de la Cámara para acompañar el H.R. 2787 (2013), lee como sigue:

Puerto Rico plebiscite. — The recommendation includes $2,500,000 for objective, nonpartisan voter education about, and a plebiscite on, options that would resolve Puerto Rico’s future political status. The funds provided for the plebiscite shall not be obligated until 45 days after the Department notifies the Committees on Appropriations that it approves of an expenditure plan from the Puerto Rico State Elections Commission for voter education and plebiscite administration, including approval of the plebiscite ballot. This notification shall include a finding that the voter education materials, plebiscite ballot, and related materials are not incompatible with the Constitution and laws and policies of the United States. (Énfasis suplido).

Al leer “resolve Puerto Rico’s future political status” la mayoría de los lectores probablemente interpreten que la intención del Congreso al asignar $2.5 millones del presupuesto para una consulta de estatus fue viabilizar que los puertorriqueños escojan entre opciones que le den una solución definitiva o permanente a la cuestión del estatus político de la isla.

No obstante, según un importante participante en la redacción de los referidos textos, la palabra “resolve” es interpretada por algunos en la acepción de meramente determinar y no en la de decidir de forma concluyente. Dicho redactor también ha comentado que la palabra “future” no debe ser entendida como sinónimo de “final” porque, si esa hubiera sido la intención, se hubiera escogido la palabra “ultimate”. Desafortunadamente, en Washington se juega a la semántica para intentar satisfacer tanto a estadistas como a territorialistas a costa de todos los residentes de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Además, el informe del Comité de Asignaciones de la Cámara insertó la laguna de “policies of the United States”, a la que la Rama Ejecutiva del gobierno federal puede darle el contenido que desee, para que le sirva como puerta de escape.

Las “políticas de los Estados Unidos” a través de distintas administraciones, demócratas y republicanas, han incluido la política de mantener indefinidamente el sistema de no incorporación para todos los territorios amparándose en su validez constitucional; y la política de proteger la continuación del territorio no incorporado en Puerto Rico amparándose, irónicamente, en el interés de asumir una postura presuntamente neutral ante las opciones de estatus disponibles a los puertorriqueños.

Esas políticas federales encontraron eco en el Informe del Grupo de Trabajo del presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de 2011. Luego de aclarar que “[u]nder the Commonwealth option, Puerto Rico would remain, as it is today, subject to the Territory Clause of the U.S. Constitution”, el Grupo de Trabajo expresó lo siguiente: “while some have argued that Commonwealth is not an appropriate option because it is said to be ‘territorial’ or ‘temporary’ in nature, the Task Force believes that it must be an available option for the people of Puerto Rico” añadiendo que “removing the Commonwealth option would raise real questions about the vote’s legitimacy”.

Como podrán leer abajo, al evaluar las consultas de estatus de 2017 y 2020 la administración Trump fue tan parcial a la continuación del territorio no incorporado como la administración Obama.

El error estratégico ante el Departamento de Justicia federal

PUBLICIDAD

Con una nueva administración en Washington era menester para la nueva administración estadista en San Juan vencer la inercia gubernamental que Milton Friedman llamó “la tiranía del statu quo” buscando un cambio en la política federal dirigido a rechazar la continuación del territorio no incorporado. Ello hubiera despejado el camino para que el Departamento de Justicia federal aprobara el plebiscito.

Argumentos para rechazar la continuación del territorio no incorporado no hubieran faltado. La no incorporación es moralmente inaceptable por su origen en el supremacismo blanco; constitucionalmente cuestionable por distinguir entre ciudadanos americanos por razón de raza u origen étnico; y económicamente inviable e insostenible por someter a Puerto Rico a la más alta tasa de desempleo y pobreza en la nación y a la dependencia en programas federales a pesar de los abundantes subsidios contributivos a corporaciones. Ciertamente, detener la sangría al Tesoro de los Estados Unidos y la carga desmedida a los contribuyentes de los estados sería en el interés del gobierno federal.

Para hacer argumentaciones de índole económica con respecto al estatus político de Puerto Rico no bastan los consabidos bullet points que a veces se entregan a manera de aide-mémoire durante visitas a congresistas y funcionarios federales. Hacen falta estudios e informes. A mediados de la década de los noventa economistas como Fernando Lefort, Tomas Hexner, Glenn Jenkins, y más recientemente Arthur MacEwan, llegaron a la conclusión de que el presente estatus ha mantenido la economía de Puerto Rico rezagada mientras que la estadidad resultaría en una expansión de la economía de Puerto Rico hacia la convergencia a la economía nacional. Como mínimo, los trabajos de estos economistas debieron haber sido actualizados y ampliados para que sirvieran como base en la confección de una propuesta de política federal.

PUBLICIDAD

La ampliación y actualización de esos trabajos también hubiera servido para persuadir a los bonistas de que sería en su interés que Puerto Rico sea admitido como estado, o al menos sea incorporado. La incorporación y la estadidad resultarían en un crecimiento económico rápido y sostenido que aumentaría la capacidad de repago de Puerto Rico. Incluso, los precedentes a Hawái y Alaska sugieren que los bonos adquiridos antes de la estadidad retendrían su triple exención contributiva.

Como escribiera Benjamin Franklin en Poor Richards Almanack [sic], “[w]ould you persuade, speak of interest, not of reason”—palabras del primer embajador de Estados Unidos que convenció a la corona francesa de apoyar la frágil revolución americana.

Sin embargo, en el 2017 la nueva administración procedió apresuradamente a aprobar la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico” y solicitar la aprobación del Departamento de Justicia federal sin intentar primero dejar establecida la política federal en la cual se fundamentaría la aprobación.

Por si hubiera habido duda, la carta de Dana Boente, secretario adjunto interino de Justicia, en la que la papeleta original del plebiscito de estatus de 2017 fue rechazada, dejó claro que la política federal favorece la continuación indefinida del territorio no incorporado.

Para rechazar la papeleta original del plebiscito de 2017 el Departamento de Justicia federal determinó que una consulta que no incluya el presente estatus no arrojaría un resultado certero y que, por lo tanto, no sería consistente con la política federal de que cualquier consulta sobre la preferencia del pueblo de Puerto Rico sobre su futuro estatus debe hacerse de forma que produzca un resultado claro según expresada en los informes del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de 2005, 2007 y 2011. Evidentemente, la necesidad de obtener un resultado certero fue usada como pretexto para no viabilizar un cambio de estatus.

PUBLICIDAD

La lección que el establishment estadista debió haber aprendido en el 2017 es que para obtener el visto bueno del Departamento de Justicia a una consulta de estatus es necesario que el gobierno federal cambie su política favorable a la continuación indefinida del territorio no incorporado.

Por otro lado, tratándose de un referéndum “estadidad sí o no”, la decisión de solicitar el visto bueno del Departamento de Justicia federal debió haberse evaluado tomando en cuenta que históricamente los territorios no necesitaron el mentado “aval federal” para celebrar referéndums de estadidad.

Sin embargo, el establishment estadista decidió adoptar en el 2020 esencialmente el mismo curso de acción que le llevó a un resultado adverso en el 2017 —una decisión que parece estar basada más en el pensamiento ilusorio o mágico que podría tener un jugador en un casino que en la evaluación ponderada que podría hacer un estratega en un escenario de guerra.

Aunque un rechazo mayoritario a la estadidad tendría el efecto de encaminar a Puerto Rico hacia la soberanía separada, un referéndum “estadidad sí o no” es argüiblemente un plebiscito entre la estadidad y el territorio no incorporado. A pesar de ello, el secretario adjunto de Justicia Jeffrey A. Rosen rechazó la papeleta del plebiscito de 2020 por ser inconsistente con “las políticas de los Estados Unidos”. Y al hacerlo soslayó que, en el House Report 116-101 (2020), el Comité de Asignaciones de la Cámara expresó la creencia que “the Department [of Justice] has a responsibility to address issues of democratic representation and equality in Puerto Rico” y que “the current territorial/Commonwealth status should be excluded from any future plebiscite”.

PUBLICIDAD

Con una política federal que favorezca la continuación indefinida del territorio no incorporado siempre se encontrarán los argumentos para no darle legitimidad a un proceso que le ponga fin. El territorio no incorporado es el obstáculo que debe ser removido para despejar el camino a la estadidad. Para que la estadidad sea inevitable es esencial que la continuación del territorio no incorporado sea insostenible.

Las expresiones en apoyo a la estadidad, o a favor de la autodeterminación, que pronuncien congresistas y candidatos presidenciales deben ser tomadas con gran escepticismo si no vienen acompañadas de un compromiso de poner fin al territorio no incorporado. En Washington y su entorno político hay quienes profesan ser amigos de la estadidad, pero justifican que el territorio no incorporado siga siendo ofrecido como opción para que no haya duda del apoyo a la estadidad. Es un poco como si en la Europa de la Edad Media un amigo le profesara a otro creer en su inocencia, pero le aconsejara demostrarla sometiéndose a un juicio por ordalía (como poner las manos en el fuego) porque de esa forma no habría duda de que es inocente. La causa de la estadidad necesita de amigos que ofrezcan consejos más favorables.

Hacia un Plan Estratégico Multidimensional

Los mejores consejos para orientar los esfuerzos por la estadidad serán los que surjan de un plan estratégico. Hace tiempo que el establishment estadista debió haber abandonado el pensamiento del jugador, que hace apuestas de todo o nada en la expectativa de un premio inmediato, para adoptar el pensamiento del estratega y desarrollar un plan que fije objetivos intermedios e identifique los medios para lograrlos.

PUBLICIDAD

El llamado Plan Tennessee no es en rigor un plan, ni una estrategia, sino más bien una táctica para generar atención y crear presión en el Congreso. Irónicamente, su principal defecto es que responde a un enfoque Congreso-céntrico caracterizado por ser unidimensional y transaccional. Este enfoque resulta, al menos en parte, de la naturaleza político-electoral del movimiento estadista. En esencia, la causa de la estadidad ha dependido de que un partido gane las elecciones para que, con la representatividad y recursos económicos del gobierno, se contraten cabilderos para persuadir al Congreso de que haga lo que es justo para Puerto Rico. A ese enfoque la Comisión de Estadidad, inspirada en el Plan Tennessee, solamente ha añadido el nombramiento de proto-representantes y proto-senadores al Congreso.

El carácter transaccional del enfoque Congreso-céntrico para lograr la estadidad incide en que los procesos tiendan a tomar preeminencia sobre los resultados. El establishment estadista ha caído en la tentación de medir el progreso del esfuerzo de estatus por las etapas del proceso congresional tales como: conseguir patrocinadores, el proyecto, calendarizar vistas en los subcomités y comités con jurisdicción, conseguir votos, y someter el proyecto a votación en el pleno de ambos cuerpos.

Además, el carácter transaccional que ha adquirido la lucha por la estadidad ha desembocado en lo podría describirse como “estadismo de lista de cotejo”. “Legislar el plebiscito: check. Solicitar la aprobación del Departamento de Justicia federal: check. Hacer campaña: check. Celebrar el plebiscito: check. Legislar la Comisión de Estadidad: check. Nombrar los miembros: check. Cumplí”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el principal problema del enfoque Congreso-céntrico es que, aunque solamente el Congreso tiene el poder de admitir nuevos estados, las fuerzas políticas y económicas que repercuten en esa determinación no se producen en las oficinas de los congresistas sino que tienen efecto en ellas. Por lo tanto, los esfuerzos para lograr que el Congreso admita a Puerto Rico no deben limitarse al “cabildeo” ni al “interior del Beltway”; deben comprender otros métodos y esferas de acción que inciden sobre dichas fuerzas.

Es preciso que el estadismo induzca una confluencia de intereses económicos y políticos contra la continuación del territorio no incorporado y a favor de la estadidad. Pedirle al Congreso que haga lo que es justo para los puertorriqueños puede haber llegado a su techo de rendimiento. Crear una coalición en la que converjan intereses políticos y económicos le permitiría al movimiento estadista alcanzar la masa crítica para eliminar los obstáculos que hasta ahora han impedido la aprobación de un proyecto de estatus en el Congreso. La coalición no tiene que ser visible y sus miembros no tienen que conocerse ni sentarse alrededor de una mesa. Lo que es fundamental es que las acciones de sus componentes puedan ser estratégicamente inducidas o coordinadas.

A ese fin es esencial que el estadismo diseñe un plan estratégico multidimensional que incorpore de forma coherente todas las esferas y métodos de acción identificables —incluyendo la del programa de gobierno. En una administración con un mandato para obtener la admisión de Puerto Rico como estado las gestiones programáticas deben, como mínimo, ser coherentes con las gestiones para lograr la estadidad si es que no pudiera lograrse sinergia entre unas y otras. Por eso el PNP no debe limitar la discusión del problema del estatus a una sección en el programa de gobierno, sino que debe hacer del estatus parte integral de la discusión de todos los principales temas programáticos tales como economía, empleos, crimen, salud y educación.

PUBLICIDAD

Quienes en el 2016 votaron por un gobierno que adelantara la causa de la estadidad de forma de forma firme y audaz vieron sus expectativas seriamente lesionadas. La estadidad no es inevitable, y no se logra solamente legislando plebiscitos y acudiendo al Congreso. Es necesario aprovechar cada oportunidad para promover todo lo que integre a Puerto Rico a la nación y combatir todo lo que lo separe de ella. A Benjamin Disraeli, el Primer Ministro favorito de la Reina Victoria, se le atribuye haber escrito que “[e]l secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten”. Algunas oportunidades surgen —sean estas inesperadas o anticipables— mientras que otras pueden crearse. Un plan estratégico le permitirá al estadismo identificar las oportunidades que se pueden crear y actuar rápidamente para aprovechar las que puedan surgir.