Durante la mañana del 6 de noviembre estuve reflexionando sobre las potenciales ramificaciones y consecuencias de los resultados electorales coloniales y metropolitanos. Ya durante la tarde, me encontré recordando insistentemente las palabras del intelectual jamaicano Stuart Hall, cuyas ideas siempre me han inspirado. En particular, su conferencia “Race, the Floating Signifier” de 1997, ofrecida en Goldsmiths College, Londres, resonaba en mi cabeza. Luego de muchos años utilizando este recurso en mis clases escuchándolo recurrentemente, he llegado a pensar que las observaciones finales de Hall en esa magistral ponencia eran menos sobre el tema racial, y más sobre formas de hacer política.