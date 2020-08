Sin prevención no hay futuro seguro

La realidad que afrontamos día a día en nuestro país muchas veces es difícil de entender, y por más explicaciones que se ofrezcan del por qué, aún quedan familias en cuyos hogares no hay luz eléctrica desde antes de la tormenta Isaías; solo en una cuarta parte de los hogares de ancianos se han hecho las pruebas del COVID-19; y no se nombra el personal suficiente para efectuar el rastreo de personas con pruebas positivas y en cuarentena, entre otras situaciones. Es difícil entender o contestar en forma satisfactoria las razones para que ocurran esas situaciones.

Todo esto, y otro gran número de situaciones que enfrentamos diariamente, nos demuestran que la prevención no es la prioridad. No lo es ahora ni lo fue anteriormente.

Esta realidad se demuestra también en el alza de casos de violencia contra la mujer y contra nuestros niños y envejecientes; en el aumento de familias sin un techo seguro; y de personas con problemas de salud mental, entre muchos otras. Estos aumentos responden, aunque muchos parecen no reconocerlo, a que seguimos permitiendo que los problemas continúen aumentando.

Por eso consideramos que, si no se comienzan a desarrollar programas de prevención, los problemas seguirán en alza. En realidad, siempre estamos dándole vueltas a la noria y así, atacamos a duras penas los problemas sociales del país, sin darnos cuenta que trabajar para evitarlos es muy importante.

No estamos diciendo que atender los problemas inmediatos no sea necesario, porque esos están ahí y no esperan, pero no podemos perder de perspectiva que evitar su crecimiento también es importante. Lo que pasa es que, como estamos acostumbrados a la inmediatez, a la búsqueda de soluciones rápidas y con resultados visibles a corto plazo, no nos damos cuenta que hay que trabajar con las causas de los problemas sociales.

Son reconocidas, y el huracán María las hizo más visibles, la gran pobreza que existe en nuestro país, las desigualdades sociales, la inequidad y la falta de acceso de los más vulnerables a los servicios esenciales.

La pandemia sigue agravando esos problemas, con el crecimiento del desempleo, la pérdida de oportunidades educativas para los pobres y una clase media en precariedad. A esto se le añade el hecho de que cada día son más inaccesibles los servicios, tanto gubernamentales como los de la empresa privada, que dependen del uso de internet, al que un por ciento significativo de la población no tiene acceso.

Ante este panorama, que para muchos les sonará como devastador, no nos queda otra que hacer un autoanálisis como sociedad y preguntarnos qué queremos para el futuro. ¿Seguiremos a la deriva o por fin reconoceremos que no existe cambio si no evaluamos dónde estamos y hacia dónde vamos? Tenemos que desarrollar un proyecto de país que sea autosustentable, donde reinen la equidad, la justicia, la búsqueda del bien común, una educación de calidad para todos, un sistema de salud eficiente y se elimine la violencia tanto institucionalizada como individual. Para lograrlo tenemos que trabajar con la prevención. Por eso afirmamos que sin la prevención no hay un futuro seguro.