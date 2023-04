Sin tregua los ciberdelincuentes en Puerto Rico

Hoy día los ataques cibernéticos pueden ocurrir en cualquier momento debido a que nuestro mundo digital se encuentra en constante evolución y los ciberdelincuentes siempre están husmeando en Internet buscando nuevas formas de identificar nuestras vulnerabilidades y de esta manera aprovecharse de nosotros. Mientras estamos entretenidos y deslumbrados por los avances del Chat GPT, muchas personas se han descuidado con el tema de la seguridad cibernética.

Además, el número de dispositivos conectados a Internet está creciendo exponencialmente debido a la adopción del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), lo que significa que hay más potenciales objetivos para los atacantes. Cada vez más, los puntos de conexión que utilizamos a diario, como son los teléfonos, televisores y electrodomésticos inteligentes, están siendo conectados a la Red, lo que aumenta más el interés de estos hacernos daño.

Cabe destacar que los ataques cibernéticos pueden ser realizados desde cualquier parte del mundo, y los ciberdelincuentes pueden utilizar herramientas sofisticadas, como la inteligencia artificial que permiten lanzar ataques a gran escala en un menor tiempo. No es un tema exclusivo del sector público o privado. Cualquiera de nosotros puede ser una víctima.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe del ciberataque en la AAA confirmado hoy

La amenaza de ransomware permanece en niveles máximos sin evidencia de desaceleración, con nuevas variantes habilitadas por Ransomware-as-a-Service. (EFE/Oskar Burgos) (Oskar Burgos)

Comparto con ustedes unos datos muy interesantes que fueron publicados por el Negociado Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en su publicación Internet Crime Report 2022 del Internet Crime Compliant Center (IC3).

Para el año 2022, el IC3 recibió 2,385 denuncias identificadas como ransomware que trajeron consigo unas pérdidas estimadas en más de $34.3 millones. Este tipo de software malicioso, o malware, es uno cuya función es encriptar los datos de una computadora, haciendo que los mismos no pueda ser accedidos. Los ciberdelincuentes proceden a cifrar la red, robar los datos de interés y mantener estos como rehenes hasta que se realice algún pago de rescate. Si no se paga, los datos no estarán disponibles.

Los ciberdelincuentes utilizan una variedad de técnicas para infectar a las víctimas con ransomware. Los correos electrónicos de phishing son unos de sus favoritos.

Según la publicación, en el 2022, el IC3 ha visto un aumento en una táctica que se conoce como extorsión que es utilizada para facilitar el ransomware. La presión de los ciberdelincuentes sobre sus víctimas es con el fin de publicar sus datos robados si estos no pagan el rescate.

El IC3 recibió 870 denuncias, las cuales señalaron que organizaciones pertenecientes a un sector de infraestructura crítica fueron víctimas de un ataque de ransomware. De los 16 sectores de infraestructura crítica, el informe IC3 indicó que 14 sectores tenían al menos 1 miembro que fue víctima de un ataque de ransomware en 2022. Algunos de estos sectores fueron facilidades gubernamentales, manufactura crítica y salud pública.

PUBLICIDAD

En los últimos cinco años, el IC3 ha recibido aproximadamente 652,000 denuncias al año. Estas quejas abordan gran cantidad de estafas que se encuentran en Internet.

El IC3 reveló que para el 2022, hubo pérdidas de 10.3 billones de dólares. El promedio de denuncias recibidas en un día fue más de 2,175. Por su parte, el promedio de quejas en los pasados cinco años fueron sobre 651,800. Desde los inicios del Centro, fueron presentadas más de 7.5 millones de quejas.

Por todas estas razones, es importante que los individuos y las empresas tomen medidas para proteger su información y sistemas de información. Además, deben estar preparados para actuar rápidamente en caso de que ocurra un ataque. Estos no son realizados exclusivamente al sector público y el sector privado, también podemos ser tarjeta de los delincuentes cibernéticos.

LEE MÁS:

El hackeo del Autoexpreso y tu seguridad en el internet: nadie vendrá al rescate, por Luis Herrero