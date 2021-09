Sobre la retroactividad y el castigo

¿Qué significa afirmar que se tiene un derecho fundamental? Implica que existe un estándar respecto al respeto que tanto el Estado, como quienes convivimos en sociedad le debemos a cada uno de sus miembros. ¿Y qué sucede si ese derecho fundamental lo afirmamos en un momento determinado en la historia? ¿Significa eso que quienes precedieron ese momento no tenían ese derecho fundamental? Por supuesto que no; si así fuera, no habría debates sobre la importancia de reparar y reconocer a aquellos que fueron víctimas de sistemas inhumanos, discriminatorios y cuya violación a sus derechos ha tenido implicaciones por generaciones.