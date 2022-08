Status político de Puerto Rico: entre la preferencia y la convicción

Aún con una experiencia histórica de siglos, la discusión del estatus político de Puerto Rico no ha podido trascender el infantilismo y el pesimismo inamovible. Persisten las discusiones basadas en el antiguo juego de deshojar pétalos a ver quién nos quiere (o se quiere a si mismo) o no. Se insiste en el fatalismo de que cualquier error imposibilita un cambio. Proliferan los estribillos de “stickers” y camisetas disfrazados de intelectualismo y no descansa el consabido grito de que “esto nunca va a cambiar”.