Supremo aniversario

En su columna “Suprema Navidad”, Leo Aldridge afirma que el próximo 24 de diciembre, la celebración de Nochebuena coincidirá con el aniversario número 70 de la jueza Anabelle Rodríguez, lo que marcará su retiro del Tribunal Supremo. Tal fecha también coincidirá con el cincuentenario del Código de Ética Profesional (CEP).

Sólo las Reglas de Procedimiento Penal superan en longevidad al CEP. Estas reglas, aprobadas en 1963, han sido enmendadas en más de 30 ocasiones y actualmente están en proceso de revisión. Por el contrario, el CEP tan solo ha sido enmendado en dos ocasiones y el proceso de revisión anunciado en el 2013 parece estar en el limbo. Ya ni siquiera el Código Civil de 1930, recientemente derogado, supera en años de vigencia al CEP.

Bajo nuestro orden constitucional, corresponde al Tribunal Supremo aprobar los códigos de ética que regirán la conducta de los abogados, así como la de los jueces. El Tribunal se ha encargado de mantener al día el código de ética de los jueces, incluso revisándolo en su totalidad en el 1977 y en el 2005. Sin embargo, el código de ética de los abogados parece estar escrito sobre piedra. Ello, aunque durante cada término del Tribunal, una tercera parte de su producción trata sobre la conducta de abogados y abogadas, lo que debía ser señal de que algo anda mal en la abogacía, quizás el vetusto CEP.

Ante la parálisis del tribunal en la reglamentación de la conducta de los abogados, en el 2016 la legislatura enmendó el Código Civil para disponer que las quejas disciplinarias contra abogados tendrían que presentarse dentro de un término prescriptivo de tres años. El nuevo Código Civil que entrará en vigor en noviembre próximo retuvo tal disposición, aunque redujo el término prescriptivo a dos años.

Pero el 16 de agosto pasado, el Tribunal decidió, por voz de la jueza Anabelle Rodríguez en In re Pellot Córdova y Pellot Cestero, que la legislatura no podía establecer tal término prescriptivo, el cual debía tenerse por no puesto en el Código. Consecuencia lógica de esta decisión es que el Código Civil que entrará en vigor en noviembre próximo, ya tiene un moretón pues, por carambola, una de sus disposiciones ha sido declarada inconstitucional antes de entrar en vigor. Seguramente somos la única jurisdicción con la distinción de que tras haber aprobado un Código Civil luego de diez años de estudio, una de sus disposiciones ha sido declarada inconstitucional antes de su vigencia.

El análisis de la jueza Rodríguez, al declarar inconstitucional la Ley de 2016 que enmendó el Código Civil, luce acertado. Bajo el sistema de pesos y contrapesos que emana de la Constitución, se crean tres ramas de poderes, llamadas a cooperar entre sí, sin que una rama usurpe los poderes de otra. Al Poder Judicial corresponde regir todo lo relacionado con la administración del sistema de justicia, incluyendo la regulación de la profesión legal en Puerto Rico. Tal función incluye fijar las condiciones y requisitos para la admisión a la abogacía, reglamentar la conducta ética de los admitidos e imponer disciplina en los casos que lo amerite.

Fiel a esta doctrina centenaria, el Tribunal tiene discreción para aceptar la intervención legislativa que incida en el poder del Tribunal para regular la abogacía, mas no, como en este caso, cuando la legislatura ha impuesto un término al Tribunal para que éste pueda ejercer su función disciplinaria.

El hecho de que el Tribunal haya declarado inconstitucional la intervención legislativa que estableció un término para presentar quejas disciplinarias contra abogados no impide que el Tribunal, en su día, disponga que existirá tal término. De hecho, en el proyecto que el Tribunal divulgó en el 2013 incluyó dos alternativas sobre la posible adopción de un término prescriptivo para las quejas disciplinarias.

Lo que debe quedar claro es que no hay explicación para el desinterés y apatía mostrada por el Tribunal para revisar la reglamentación que rige la conducta de los abogados. En el 2005, el Colegio de Abogados sometió al Tribunal un proyecto de nueva reglamentación profesional, tal y como había hecho exitosamente en el 1935 y en el 1970. No fue hasta el 2013 que el Tribunal anunció que había descartado el proyecto del Colegio y divulgó para comentarios un proyecto sustitutivo preparado por el Secretariado del Tribunal. El proceso para evaluar los comentarios recibidos ha demorado siete años y no debe demorar más. Como reconoció uno de los jueces del Tribunal, la bola está en su cancha.