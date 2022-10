Tenemos que rechazar la violencia política contra la mujer

La pasada semana estuvo colmada de controversias en torno a la sucesión política del partido más longevo en la historia del país, culminando con la triste escena de la vicepresidenta del Partido Popular “Democrático” ofreciendo una conferencia de prensa literalmente en la calle porque la dirección del partido no le dio acceso a sus facilidades. Y no se equivoquen, porque esto no es un chisme político. Esto es pura violencia política contra las mujeres del país.