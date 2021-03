Terapias de conversión: el trato indigno

Para muchos cristianos/as es un dilema el que sea pastora y libremente, sea lesbiana. Para mi no ha sido un dilema, pues aprendí que la Biblia no condena nuestra orientación sexual y lo que sucede es que hay interpretaciones sobre el texto sacadas de su contexto original. Como lesbiana y cristiana siento el amor, la gracia y la misericordia de Jesús, pero esa no es la realidad que han vivido la gran mayoría de la comunidad LGBTTIQ+.