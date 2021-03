Terapias de conversión: pecado y tortura del sistema templario

Como Pastor de Iglesia, no me queda más que reflexionar en torno a lo que haría Jesús ante el empeño de algunos religiosos de defender las “terapias” de conversión. En otros foros, estos establecen que a los menores no se les puede confundir con la educación responsable sobre sexualidad, pero si notan alguna orientación sexual diferente o alguna curiosidad normal de la adolescencia, los someten a predicaciones, consejerías, presiones, demonizaciones, tratamientos y oraciones que los conduzcan a entender que hay algo tenebroso dentro de ellos. Todas estas técnicas basadas en sexualidad explícita dañan la psiquis, destruyen la autoestima, deprimen y llevan a pensamientos suicidas.