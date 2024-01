Test: Puerto Rico, ¿colonia sí o no?

El debate sobre si Puerto Rico es una colonia o no sigue indetenible Muchos responden esa pregunta en la afirmativa; otros difieren, afirmando que, al aprobarse la constitución de 1952, la isla salió de su condición colonial. Se expone a continuación una lista, no agotada, de decisiones políticas y jurídicas emitidas a partir de aquel año, para que el lector marque, “sí” o un “no” al final de cada una, si entiende que constituye o no prueba concluyente de la actual condición colonial del territorio: