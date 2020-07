Tontejos

“...Cogemos de p…....s hasta a los de nosotros mismos” - Ricky Rosselló

Entre ellos mismos se cogen. Se ufanaba así, en aquel chat infame, el último morador electo de La Fortaleza. Tras su renuncia, vinieron los remiendos de una administración torpe y chanchullera, incompetente y tramposa.

No es accidental que anden comiéndose por los rabos. Tampoco que se ametrallen llevándose de frente la poca institucionalidad que puede quedar en una colonia intervenida “hasta el zoco”. El supremo ideal de repartirse el presupuesto los convoca, aunque esté embargado por la Junta de Supervisión Fiscal.

Incapaces de invocar mérito alguno para reclamar a sus electores del pasado volver a votar por ellos, recurrieron a la artimaña de lanzarles el anzuelo para hacerlos salir a votar por el “sí” a la estadidad.

PUBLICIDAD

Una vez lleguen a votar en ese “plebi-inmundo”, no podrían resistirse los tontejos a votar nuevamente por quienes los cogen de eso.

La víspera de Isaías, recibieron una carta espeluznante. El segundo al mando del Departamento de Justicia federal --Mr. Barr, el número 1, estaría muy ocupado-- les envió una carta, respondiendo a otra del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en la que le pide dinero para los costos de consultar por la estadidad sí o no. La carta constituye, hasta la fecha, la bofetada más grande que “el amo” le haya propinado al pretendiente súbdito. La Administración republicana no le ha dejado a la Comisionada Residente ni una hoja de parra.

Justicia federal pudo haber contestado con un simple no. Sin embargo, decidió arrastrar por la plaza pública al PNP de Thomas Rivera Schatz, Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi con cinco páginas de amargura. Fue un escupitajo en la cara. Un portazo hubiese sido menos dramático. Fue una humillación muy merecida en vista de la fresquería de ley de plebiscito aprobada chapuceramente a la trágala.

El americano parece haberles dicho: “cojan de tontejos a los de ustedes mismos allá, pero déjense de guasimillas con nosotros”.

Después de darle una gira por el kindergarden jurídico al juez --quien no sé si todavía preside la Comisión Estatal de Elecciones-- explicaron en “A, B, C” el proceso complejo y prolongado que surge de la letra de la ley federal invocada y de sus prácticas, y que haría imposible recorrer todos los pasos a tiempo, si es que hubiese procedido a liberar esos fondos que llevan varios años flotando.

PUBLICIDAD

Pero Justicia federal, la de la capital federal, fue más allá y entró en la sustancia del asunto. Le recordó al liderato mayoritario PNP el principio de neutralidad en cuanto a fórmulas de “status” que obliga al gobierno de Estados Unidos a no favorecer ninguna, y señaló las instancias en que la ley local desinforma a los electores puertorriqueños, está inclinada a una fórmula de status --la estadidad-- y su lenguaje confuso puede hacer pensar a los electores que ésta sería la última oportunidad.

Peor aún, deja en la prángana los reclamos de que las dos votaciones anteriores --del 2012 y del 2017-- tengan algún significado, contrario al reclamo falso del PNP de que fueron un triunfo de la estadidad, al resaltar que la del 2017 ni contó con el aval del Departamento de Justicia, y que la del 2012 es demasiado remota.

Como jaque mate al plebi-inmundo, el Departamento de Justicia federal le da una lección de historia al liderato PNP, sobre los procesos que culminaron hace siete décadas para la admisión de Alaska y Hawái como los estados 49 y 50.

Señalan en palabras sencillas que, luego de largos procesos, para su culminación el Congreso aprobó leyes habilitadoras para consultar “estadidad sí o no” a aquellos territorios. Muy distinto ello a la afirmación de la ley chapucera local que asemeja el sí o no tontejo al de aquellas leyes habilitadoras. En pocas palabras, un clásico “no te vistas que no vas”. Sabido es que el Congreso no ha querido aprobar una ley de consulta que sea vinculante porque no quiere ver la estadidad para Puerto Rico ni en pintura.

PUBLICIDAD

Es claro que “el americano” no los va a dejar ni siquiera que traten de cogerlos de tontejos. Pero todavía queda más claro que al liderato incompetente y chanchullero PNP, le han dañado la carnada y botado el anzuelo para atraer electores estadistas a votar el día de las elecciones su farsa.

El efecto puede ser totalmente el opuesto. Esos electores ya no tienen razón para ir a votar en un plebiscito amañado rechazado por “el americano”. Los pasados electores del PNP que acudan a los colegios electorales tienen ahora razones adicionales para votarle en contra a ese liderato incompetente, que desprestigia a la estadidad y que menosprecia a sus electores cuando sigue tratando de cogerlos de tontejos.