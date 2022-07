Trabajamos para lograr un Puerto Rico mejor, no para lamentarnos

No he permitido que los resultados a corto plazo me duerman y no me hagan ver el reto a mediano y largo plazo. Esta forma de pensar, junto a la visión, la planificación, el trabajo duro y un gran equipo han sido en mi caso lo que ha marcado la diferencia en mi trayectoria empresarial. El desarrollo económico de Puerto Rico no es una estrategia de cada cuatro años y su enemigo mayor es la improvisación y la falta de continuidad.