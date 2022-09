Tras Fiona, seguimos dejando a los viejos fuera del proceso de comunicación

Siempre les digo a mis estudiantes y colegas, particularmente en los cursos que ofrezco sobre manejo de la comunicación en crisis, que la comunicación, la efectiva, salva vidas. Si dentro del proceso de comunicación las empresas, el gobierno y todas las organizaciones no toman en cuenta a todos sus públicos, por mejores portavoces que tengan, por más mensajes creativos que desarrollen, no serán efectivos en ese proceso de comunicar. Luego se preguntan en qué fallaron. ¿Dónde estuvo el problema si fuimos por todos los medios de comunicación, si tuvimos un alcance impresionante en las redes, si todo el mundo habló de nuestro esfuerzo? Pues probablemente en que no identificaron bien a todos sus públicos.

Diseñar mensajes para públicos específicos es una de las bondades que ofrecen las relaciones públicas. Es una de las características que nos diferencia de otras áreas de las comunicaciones y que mayor valor ofrece a las empresas. Sin embargo, no es una tarea tan fácil como parece. Mucho menos cuando requiere iniciar con una investigación a la que no muchas empresas públicas o privadas están dispuestas a reconocer como el primer y más importante paso en el proceso de las relaciones públicas. Sin investigación no es posible ser efectivos en el proceso de comunicar. No lo es.

En la correcta identificación y definición de los públicos puede estar el éxito o el fracaso de nuestros esfuerzos de comunicación. Conocer cómo piensan, qué sienten y cómo se han ido adaptando a los cambios sociales, es una responsabilidad muy grande para todos los que diseñamos mensajes basados en objetivos que buscan, entre muchos otros, educar, informar o concienciar.

Luego del paso del huracán Fiona, y observando como comunicadora, como relacionista, cómo se va manejando la crisis, me he preguntado en varias ocasiones, ¿dónde quedan nuestros viejos? ¿Cómo se supone que ellos entiendan el asunto de la generación, distribución, transmisión, las siglas, las letras, los números? ¿Quién se supone que les explique o les resuma? ¿De quién es la responsabilidad de traducir en “arroz y habichuelas” por qué es que no tienen luz? ¿Por qué hay quienes piensan que es alentador para los viejos ver porcientos de hogares con electricidad pero a ellos aún no les llega?

Y claro, seguramente está el que lo entiende y qué bueno. Pero hoy escribo por el que no lo entiende, por ese al que no supieron identificar como parte de ese “plan de comunicación”. Vivo rodeada de viejos, por lo que hablo desde la experiencia. Los seguimos dejando fuera. Seguimos fallando en pensar que todo el mundo entiende el mismo mensaje. Continuamos fallando en identificar los canales adecuados para asegurar que todos los afectados en una crisis comprendan lo que pasa y obtengan las herramientas que necesitan para poder superar la crisis. La comunicación, la efectiva, salva vidas. Ojalá no sea tarde para incluir a los viejos en esta conversación de país en la que se nos va la vida.

