Tribunal Supremo: ¡El sistema funciona!

Anoche, por tercera vez en este cuatrienio, el Tribunal Supremo demostró que nuestro sistema de ley y orden funciona cuando resolvió, con un alto nivel de apego a la democracia y mucho sentido común, las controversias que habían sido provocadas por los procedimientos truncos en las fallas primaristas del pasado domingo.

Primero que nada, como pronunció el Tribunal, en opinión producto de la pluma del juez asociado Roberto Feliberti, se reconoció por el Alto Foro la necesidad de, “con celeridad y firmeza”, “detener las inobservancias y desviaciones de las normas jurídicas que rigen las primarias” y “poner fin a la incertidumbre que arropa los procesos democráticos, brindar sosiego al Pueblo, pero, sobre todo, garantizar que su derecho fundamental al sufragio quede debidamente protegido”.

En síntesis, el Supremo, en decisión unánime, validó los votos emitidos el 9 de agosto en los colegios de votación, tanto del PPD como del PNP, que pudieron abrir y que tenían papeletas para votar. Segundo, refrendó el acuerdo del presidente de la Comisión y de los comisionados electorales de los partidos para abrir los colegios de votación restantes (aproximadamente el 75% de los colegios pepedés y el 50% de los colegios novoprogresistas) el domingo 16 de agosto. Tercero, adoptó como norma en nuestro territorio la práctica electoral estadounidense de no permitir que resultados electorales divulgados prematuramente influyan en el ánimo de los electores que aún no hayan votado.

El Tribunal, en esencia, refrendó el acuerdo logrado entre el presidente de la CEE, el comisionado electoral del PPD y la comisionada electoral del PNP. Sin embargo, reconoció que “ante la ausencia de un precedente que dispusiera de este asunto previamente o que interpretara esta disposición del Código Electoral” “nos vemos obligados a disponer un remedio que garantice y proteja el derecho del electorado y los candidatos”.

El nombramiento de cada uno de los nueve miembros del actual Tribunal Supremo presidido por la jueza presidenta Maite Oronoz fue objeto de críticas y debates. Esa, desafortunadamente, es “la naturaleza de la bestia” (the nature of the beast) de la política partidista en Puerto Rico. Sin embargo, en el día de ayer, en el caso de Pierluisi y Bhatia vs CEE, al igual que un año antes en el caso de Rivera Schatz vs Pierluisi, quedó demostrado que, pese a todo el debate sobre los supuestos defectos que se le imputaban a jueces asociados al momento de sus confirmaciones, han resultado haber conformado un buen equipo, capaces de construir unanimidad cuando la patria lo requiere, y de debatir con fuerza pero con respeto cuando ha sido necesario, como fue en el caso de Pueblo vs Sánchez Valle, en que la decisión del Tribunal Supremo de nuestro territorio fue confirmada por el Tribunal Supremo de nuestro país.

Ante los errores y negligencias que cometió la CEE, Puerto Rico tiene la buena fortuna de tener un Tribunal Supremo que defiende nuestra democracia y los derechos de todos los electores.