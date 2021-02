¿Tributar qué? Explícame bien...

Anoche recibí más veces el tuit del Sr. Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda que invitaciones a participar en algún “giveaway”. Lo recibí una vez y me reí, pero a la vez número 25 me asusté. Es que fueron tantas cosas las que me vinieron a la mente cuando lo leí; quedé bastante impresionado.