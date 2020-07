Trump no tiene poder para aplazar las elecciones

Ante la proximidad de las elecciones y la situación de salud provocada por la pandemia del COVID-19, muchas jurisdicciones han recurrido a utilizar métodos alternos para que los constituyentes puedan ejercer su derecho al voto. Entre esas alternativas, muchos lugares han legislado para que los electores puedan emitir sus votos utilizando la herramienta del voto por correo. En otras jurisdicciones, incluyendo a Puerto Rico, han determinado permitir que más grupos de electores tengan disponible esta alternativa y, de esa forma, no tengan que llegar a los centros de votación, evitando así un posible contagio de este virus. En Puerto Rico, antes de la aprobación del nuevo Código Electoral, soldados y estudiantes podían utilizar el voto por correo. Hoy dicha alternativa está disponible para otros grupos, como las personas mayores de 60 años, entre otros.

Ante esta tendencia, por meses hemos escuchado al presidente Donald Trump alegar que la idea del voto por correo equivale al posible fraude de las elecciones. Trump ha expresado diferentes razones para su oposición. Ha alegado que se van a robar las papeletas de los buzones de correo; que el uso de ese mecanismo provocará que los republicanos no puedan volver a ganar unas elecciones; que otros países imprimirán y enviarán millones de papeletas falsas a Estados Unidos. Además, como recientemente mencionara en otra de mis columnas, en un programa de televisión Trump contestó “dependerá”, cuando el periodista le preguntó si aceptaría los resultados de las elecciones, de no salir victorioso.

PUBLICIDAD

Los argumentos de Trump en contra del voto por correo tienen una cosa en común: ninguno está fundamentado en evidencia. De hecho, la historia de más de 20 años de uso del voto por correo, con las medidas de seguridad establecidas, contradice estas alegaciones.

Las estadísticas reflejan que, desde las elecciones del 1996, el uso de esta alternativa va en aumento y se estima que, en las elecciones presidenciales del 2016, uno de cada cuatro votos fue enviado por correo. Un estudio del “Brennan Center for Justice” del 2017, refleja que el fraude eleccionario en los Estados Unidos es entre 0.00004% y 0.0009%.

Muchos se preguntan la motivación de Trump al hacer estas expresiones, particularmente cuando se sabe que él ha hecho uso del voto por correo. Muchos temen que esté tratando de abrir la puerta para, de no salir victorioso el 3 de noviembre de 2020, poder alegar que el proceso fue fraudulento, por lo que no tiene que aceptar los resultados.

Esta preocupación se agudiza con las últimas expresiones que hiciera sobre el tema. Tan reciente como hoy jueves, a través de su cuenta de Twitter, Trump sugirió la idea de atrasar las elecciones de noviembre pues, en su opinión, el aumento de los votos por correo puede provocar fraude y resultados erróneos.

Sin embargo, y gracias a la democracia, Trump no tiene el poder para implantar su sugerencia. El reportero Anthony Zurcher informa que para que la fecha de las elecciones pudiera cambiarse, requeriría que el Congreso aprobara legislación porque desde el 1845, una ley federal establece que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el martes después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años. Además, la Constitución de Estados Unidos mandata que las administraciones presidenciales solo duren cuatro años por lo que, confiada de que Trump no será reelecto, de no ser por medio de una elección, tendría que dejar de ser presidente al mediodía del 20 de enero de 2021.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, ahora más que antes, cada ciudadano americano con derecho al voto tendrá en sus manos la decisión de si Trump se queda en la Casa Blanca o si, para el beneficio de todos, Trump se convierte en expresidente.