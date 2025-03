A esta hora Donald Trump interpreta el monólogo más resonante de la política mundial. No es el único actor en escena, por supuesto. El presidente estadounidense pertenece a esa raza de políticos a quienes no les sacia el apetito conquistar el poder y, con ello, ese momento de singular placer -y esto no es más que un ejemplo entre muchos otros posibles-, que consiste en firmar un decreto bajo la luz de las cámaras, o dar una orden a viva voz, una instrucción clara y rotunda, que unos funcionarios saldrán a cumplir de inmediato, sin siquiera preguntar si el encargo es viable.