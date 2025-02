La imagen apareció en la cuenta oficial de la Casa Blanca: una figura grotesca de piel anaranjada, coronada como un rey. El montaje replicaba el diseño de Time, salvo por un detalle. La tipografía estilizada ya no leía “Time”; ahora decía “Trump”. En la esquina inferior izquierda, la frase “Long Live the King” hacía explícito el mensaje. No era un meme.