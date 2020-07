Un debate indiferente a los problemas de la gente

Llevo años analizando debates entre aspirantes a la gobernación. Conozco cómo buscan prepararse e imaginar las preguntas que puedan hacerle periodistas; programan actividades de “avanzadas”, antesalas y celebraciones post debate; eligen muy bien el color de su ropa o accesorios; ensayan movimientos de manos y ojos para lucir potentes y asertivos; y suelen tener preparada alguna línea de humor, por si el ambiente se torna pesado. Sus asesores insisten en que demuestren conocimiento de problemas y desafíos, así como capacidad, experiencia y voluntad de actuar para resolverlos. Generalmente, estos encuentros se consideran como un momento clave en la campaña.

El debate de aspirantes PPD a la gobernación nos dejó con sabor amargo en cuanto a contenidos. En buena medida, por su tendencia a esquivar problemas complejos y por el sesgo de las preguntas que apuntalaron la cuestión del estatus, en vez de dirigirlas a asuntos urgentes de todos los días – economía, vivienda, trabajo, alimentación, entre otros. Los tres hicieron lo mejor que sus capacidades permiten para lucir “candidateables” y con capacidad para gobernar. Los tres desplegaron el rojo en sus vestimentas, como se presume correcto de un popular.

Sin embargo, quedó claro que Carmen Yulín Cruz tiene mejor manejo del escenario y del debate público, a pesar de que pareció afectada de la garganta y con menor nivel de energía que otras veces. Lució coherente en sus referencias a su condición de soberanista, la evolución del ELA y el proceso de descolonización. Pero fue poco convincente en cuanto a su capacidad de gestión y estuvo defensiva en las preguntas que apuntaban a cuestionamientos en su labor como alcaldesa. No presentó, como tampoco hicieron los otros, ni siquiera un lineamiento de una estrategia integral para sacar a Puerto Rico del pozo económico, social y político en que vivimos.

Eduardo Bhatia habló asumiéndose como poseedor de mejores condiciones para gobernar por sus contactos internacionales y sus capacidades como negociador, en obvia referencia a lo que piensa el Ejecutivo federal de la alcaldesa de San Juan. Se empantanó defendiendo su endoso a “destrabar” a la AEE y “liberarla” de su monopolio energético. Todo el país sabe que la privatización no es una varita mágica y que seguiremos viendo muchos problemas con el contrato que se ha dado por quince años a Luma Energy para administrar la AEE. Aunque dijo no defenderlo, no convenció, ni se distanció de las cláusulas que auguran despidos de personal de la AEE, aumentos en la facturación y que obligan a la Autoridad a abrir varias cuentas para asegurar los recursos que Luma necesitará para correr el sistema.

Mientras, Charlie Delgado aprovechó la oportunidad para presentarse desde el lugar de una persona cercana a la gente; bonachón, querido, en sintonía con las necesidades de éstas y de las comunidades. Debe haber generado interés en quienes lo vieron por primera vez debatiendo como candidato a la gobernación y también por su experiencia de manejar emergencias desde el espacio local. Pero su mensaje recurrente no pasó de enfatizar en la descentralización y poco aportó a cómo vamos a salir de la crisis multidimensional que afecta a Puerto Rico.

Me resultó inexplicable que ningún aspirante dijera cómo, sistémicamente, erradicará la corrupción, limitándose a denunciarla. Hablaron de descolonización, pero ninguno dijo cómo funcionaría una Asamblea Constitucional, ni si la promovería. Tampoco compartieron ideas para regenerar la actividad económica, crear empleos, o trabajar con la deuda. No presentaron alternativas a los recortes, ni a las acciones de la Junta de Control Fiscal, ni mencionaron qué harán por los cientos de miles de familias que siguen hoy sin una vivienda digna y muchas veces hasta sin comida. Pero, sobre todo, les faltó pasión para convocar a pensar colectivamente en cómo organizar la vida tras la pandemia y otros impactos del cambio climático que ya son evidentes.

La partidocracia está herida de muerte, perdió su foco, aletea tratando de verse correcta y no causar olas. Está alejada de la realidad; necesitamos articular un tsunami de políticas sinérgicas para refundar el país y dar una oportunidad a la equidad, la justicia, la transparencia, la convivencia sana y la gestión eficaz y confiable del gobierno.