Un mercado laboral flexible y fluido

El capital humano es el activo más importante de cualquier empresa. No importa el sector económico donde el comerciante, empresario, emprendedor, industrial, y/o dueño opere, no habrá éxito económico para esa empresa si no reconoce y acepta como regla absoluta la primera oración. El empleado va por encima de los clientes. A veces por encima del mismo empresario.