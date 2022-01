Un montaje la desobediencia del matrimonio y los “niños”

No me cabe duda de que el episodio de la pareja que se negó a presentar la Declaración de Viajero a su llegada a Puerto Rico no fue algo espontáneo, sino un plan para desestabilizar los controles en el aeropuerto y que, por donde mismo salieran ellos, salieran otros que se proponen seguir retando las medidas salubristas contra la pandemia.