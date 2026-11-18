Opinión
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¿Un nuevo plebiscito de status político?
No me sorprendería que enero pueda bajar una orden del Congreso disponiendo que en la isla se celebre un plebiscito para que el pueblo conteste si quiere ser un estado más de la Unión o no lo desea, opina Ramón Bauzá
18 de noviembre de 2026 - 9:00 PM
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