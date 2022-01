Un país sin certeza

No soy abogada, pero sé que vivo, o se supone que viva, en un país con un sistema de derecho diseñado para protegernos, para establecer las pautas, las reglas. La reciente y nefasta decisión de la juez Laura Taylor Swain de desestimar la demanda incoada por la Liga de Ciudades de Puerto Rico me hace cuestionar eso y me aviva un profundo coraje.