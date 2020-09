Un solo equipo contra el COVID-19

Una nueva orden ejecutiva nos espera al terminar esta semana. Miles de personas están a la expectativa de las nuevas reglas. A seis meses de la puesta en marcha del toque de queda, cada nueva orden ejecutiva es más crucial. Sentimos el peso del cierre en todos los aspectos. En el trabajo, o falta de trabajo, en nuestra capacidad de mantener a la familia, de educar a nuestros hijos, de comer y de mantener nuestra salud mental.

Al centro de esta decisión están los equipos especiales o “task forces” del Estado: el médico y el económico. Ambos compuestos de profesionales comprometidos con este país. El debate entre ambos grupos ha sido fuente de discusión en todos los medios. Pero en estas discusiones hay preguntas que nos faltan por hacer: ¿Por qué dos equipos? ¿Cuánto sentido tiene agrupar las profesiones en trincheras y luego pedirles consenso?

El consenso se construye con la diversidad de opiniones en un proceso que toma tiempo. La psicología postula que, una vez formada una opinión, debatir tiende a arraigar puntos de vista y aumentar nuestras defensas. Desde esta perspectiva, tener equipos que preparan y presentan sus argumentos por separado no parece ser la solución que necesitamos en este momento.

Los equipos integrados de salud proveen una buena analogía. En un equipo de cuidado integrado, profesionales de diferentes ramas aportan en conjunto a la salud de un individuo. Por ejemplo, ante un paciente con migraña, la profesional de medicina explora las razones fisiológicas que causan la migraña, la psicóloga explora los factores emocionales que contribuyen al dolor y una nutricionista revisa elementos de alimentación que pueden contribuir a la migraña. El equipo discute en conjunto cuál será el plan de tratamiento, tomando en consideración los hallazgos de cada profesional.

Si Puerto Rico fuera un paciente tendría un cuadro clínico complicado. Como paciente, Don Puerto Rico está en alto riesgo de contraer el COVID-19. Además, tiene otras complicaciones de salud que no se está tratando porque teme visitar médicos y no tiene acceso a la tecnología. En la casa de Puerto Rico, la alteración de la rutina lo tiene ansioso y deprimido. Ya no tiene las cosas que usualmente le ayudaban. No puede pasear en la playa con la familia, no puede ver a sus amistades para desahogarse. Sus hijos están tristes por que no pueden compartir con sus amigos de la escuela. Para colmo, Don Puerto Rico está desempleado y sus hijos no tienen acceso a todo lo necesario para educarse de modo remoto. Todos estos estresores han puesto su salud a prueba.

Como equipo clínico, el “task force” tiene la tarea de ofrecer recomendaciones que tomen en cuenta todo el cuadro clínico de Puerto Rico. Enfocarse únicamente en la parte de prevenir COVID-19, dejaría atrás elementos esenciales de su salud. Eventualmente, las complicaciones no relacionadas al COVID-19, pudieran inundar nuestros sistemas de salud, como mismo tememos que lo hará el COVID-19.

Para poder lidiar con la salud de nuestro paciente es necesario un equipo integrado. Urge un task force compuesto de médicos, salubristas, economistas, psicólogos y líderes comunitarios. Un equipo pequeño pero representativo, donde el consenso se busque temprano, usando los planteamientos de cada elemento de la salud representado por sus miembros. La diversidad de puntos de vista ayudaría a sus miembros a crear guías y recomendaciones que asistan en la toma de decisiones de nuestros líderes y de nuestro pueblo.

Salud incluye economía, bienestar emocional, bienestar social y prevención de contagios. Don Puerto Rico nos necesita trabajando en equipo.