¿Una enmienda constitucional hace justicia?

La gobernadora Wanda Vázquez anunció ayer en rueda de prensa una enmienda constitucional para poner el pago del retiro de empleados públicos “en el primer orden de jerarquía junto con el pago de los intereses y amortización de la deuda pública”. Según su mensaje, esta medida es para hacerles justicia a servidoras y servidores públicos. No obstante, hay que preguntarse si esta medida realmente traerá la justicia que merece el pueblo trabajador.

La enmienda propuesta, según explicada por la gobernadora en su mensaje, pretende modificar el orden de responsabilidades de pago que se impone en la Constitución de Puerto Rico. El Artículo VI, sección 8 establece que el gobierno de Puerto Rico se debe principalmente a los acreedores, y no al pueblo. Dispone que: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública…” Esto significa que cuando no sobra el dinero (que es nuestra realidad en las últimas décadas), la prioridad de pago será la deuda. La deuda por encima de la salud. La deuda por encima de la educación. La deuda por encima de la seguridad. La deuda por encima del pago de retiro.

Las servidoras y servidores públicos llevan una lucha ardua por asegurar un retiro digno. Igualmente, las empleadas y empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reclaman que se garantice la protección de su retiro. En ambos casos, la Legislatura tuvo en sus manos proyectos que establecen una política pública de cero recortes a las pensiones del sistema de retiro del gobierno (P. de la C. 2434) y la protección del “presente y futuro de nuestros servidores públicos empleados de la UPR para impedir que caigan en la pobreza tras una vida de servicio” (P. de la C. 2572). Estos proyectos siguen siendo necesarios aún si se aprobara la mencionada enmienda constitucional. El pago de las pensiones de estas trabajadoras y trabajadores tienen que ir por encima de la deuda, pero también es necesario garantizar que no se recorten las pensiones, que no se modifiquen las modalidades de pago definido y que se respeten las edades de retiro. Por eso estos grupos de trabajadores insisten en que ambos proyectos sean incluidos en la sesión extraordinaria. Si la gobernadora quiere hacerles justicia, debería comenzar por escuchar sus reclamos.

Nuestra Constitución requiere una reforma democrática. Poner a la gente por encima de la deuda. Reconocer los derechos de la gente pobre, de las mujeres, de la comunidad LGBTTIQ, de la clase trabajadora, de las niñas y niños, de la gente joven, de la gente vieja, de los negros y negras, de las personas con diversidad funcional, de la gente excluida de la fuerza laboral, de la comunidad inmigrante y del pueblo. Las personas que vivimos en Puerto Rico merecemos justicia. Esta justicia debe comenzar con un gobierno que ponga nuestras necesidades primero. Que se nos responda siempre, no solo cuando se quiere ganar una contienda primarista.