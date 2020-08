Una extraordinaria para mitigar el caos primarista

El caos es político, logístico, gubernamental y humano. Pero también es legal. No hay precedentes jurídicos para esto que estamos viviendo. Hace 40 años, con el escándalo de Valencia, la gente al menos pudo ejercer su derecho al voto y sólo luego, en la contabilización, surgieron los problemas. Esta vez ni tan siquiera pudimos ejercer el derecho más fundamental que nos distingue de otras sociedades.

El 9 de agosto de 2020 marcará para siempre un antes y un después en la vida política puertorriqueña porque en esa fecha se llevó a cabo una tentativa de masacre a la democracia puertorriqueña. El primer ejercicio electoral tras un año de una gobernadora no electa se desplomó ante nuestros ojos. Si fue por negligencia o con intención aún no lo sabemos, aunque – tras lo vivido este cuatrienio – es entendible y hasta justificado el escepticismo generalizado que corre por doquier.

Ahora, ante el puntillazo final a nuestra institucionalidad, ante el remate al cuerpo lánguido que llevaba padeciendo huracanes, terremotos, pandemias, chats y crisis políticas, sólo nos queda cuestionarnos qué debemos hacer en una sociedad que se supone que esté cimentada en la ley y el orden.

PUBLICIDAD

La primaria original estaba pautada para celebrarse el 7 de junio. El COVID-19 impidió eso. El Senado aprobó una resolución concurrente para posponer las primarias hasta el 9 de agosto. La Cámara la ratificó y la gobernadora la convirtió en ley. Así es que se supone que operen las cosas. La ley disponía para que la primaria se celebrara ayer, domingo, 9 de agosto de 2020.

Pero nada en esa ley faculta a los presidentes de los partidos – en este caso Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista y Aníbal José Torres, del Partido Popular Democrático – arrogarse para ellos o para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el poder de continuar el proceso primarista en una fecha posterior. Tuvo razón el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, cuando, indignado, manifestó que “los partidos políticos han usurpado el mandato de ley” de celebrar las primarias el 9 de agosto.

Lo que correspondería para mantener un atisbo de la ley y el orden, tan cacareado, lo que debería pasar, si quieren intentar imprimirle un grado mínimo de confianza al ya lacerado proceso, es conferirle un grado de legitimidad. Por suerte, el ordenamiento legal provee para eso.

La gobernadora Wanda Vázquez debe convocar inmediatamente una sesión extraordinaria para que los representantes y senadores electos por el pueblo, mediante legislación y no por meras resoluciones administrativas de la CEE, permitan que la primaria continúe en una fecha que no es la contemplada actualmente en la ley.

Atender este asunto mediante ley en una sesión extraordinaria, más allá de darle legitimidad al proceso primarista, serviría además como medida profiláctica. Bajo la situación actual, cualquier candidato perdidoso en las primarias – y serán muchos – podrá reclamar judicial y políticamente que fue vencido en un proceso celebrado fuera de lo que contempla la ley.

PUBLICIDAD

Lo que hemos vivido es una tragicomedia de errores. No convocar inmediatamente una sesión extraordinaria para atender este asunto sólo abonaría a ese patrón. El jefe de campaña de Vázquez, Jorge Dávila, dijo que “ella no debe intervenir en este proceso porque ella es candidata”. Debería convocar a una extraordinaria para atender este único asunto pronto porque, aunque al parecer no lo será por mucho más tiempo, Wanda Vázquez todavía es, increíblemente, la gobernadora. Le toca, quizás a modo de despedida, seguir lo que dispone la ley y el orden.