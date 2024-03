En su reunión del 19 y 20 de marzo, el comité de política monetaria de la Reserva Federal decidió, una vez más, mantener inalteradas las tasas de interés. La decisión no fue una sorpresa, ya que desde la reunión anterior el presidente de la Fed, Jerome Powell, había dado a entender que los artífices de la política monetaria todavía no se sienten listos para comenzar a reducir los intereses, debido a que la inflación no está bajando con la rapidez que ellos desean.