Una revolución humana

“El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad, consistente en guardar distancias mutuas, no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana” (Byung Chul Han; 2020)

Hace poco fui parte de un panel dedicado al tema de los Determinantes Sociales de la Salud que más nos han impactado y que, como país, sufrimos a causa de múltiples desastres. La quiebra del gobierno; la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal; dos devastadores huracanes; destructivos temblores que nos siguen sacudiendo y ahora, una pandemia mundial provocada por el letal coronavirus. Todos estos relacionados con decisiones humanas que nos siguen quebrantando: la corrupción, los servicios públicos subordinados a la partidización y un malsano individualismo, por mencionar algunos. En fin, el reflejo de un quiebre en el fundamento mismo de las democracias. Puerto Rico no está solo en esto.

De los determinantes que se identificaron como fragilizados, dialogamos sobre la inseguridad de vivienda y la falta de servicios públicos básicos como agua y energía, impactados por los huracanes y los temblores; el desempleo y la inseguridad alimentaria, impactada por la pandemia y la quiebra gubernamental; el quebranto en la salud mental y física, unido a manifestaciones igual de letales como la violencia de género y el abuso de substancias, un fenómeno que es transversal a todo lo anterior y producto de las escaladas de los desastres. La pobre asistencia gubernamental a las familias y a la protección de nuestros recursos naturales reflejan la quiebra de lo público en su máxima expresión.

Nuestro trabajo e investigaciones, en conjunto con universidades y líderes de organizaciones públicas y privadas, nos han llevado a la conclusión de que todos estos determinantes que discutimos tienen un denominador común: una agenda para promover activamente la desigualdad económica y social a través del empobrecimiento del servicio público, lo que deriva en un quiebre de la práctica misma de la democracia en Puerto Rico. Es una agenda concertada y con objetivos claros de aislarnos a unos de otros, de vulnerar comunidades y diluir acuerdos para la acción y la movilidad social en equidad. Aquí, mucha gente se lucra y se sostiene del desastre, de la crisis permanente, de invisibilizar los aciertos. Mantener a una gran parte de la ciudadanía ignorante o seudoinformada garantiza que nada se haga por el bienestar de la mayoría, para que al final creamos que no somos capaces. En fin, es un virus letal que infecta la memoria y la conciencia colectiva.

Hemos creado soluciones que pueden ser permanentes, que han sido de consenso y están ahora escondidas para crear desamparo. La ciudadanía propuso respuestas y soluciones a nuestros problemas sentidos, pero el partidismo y la corrupción no han permitido su implantación. Solo para traer algunos ejemplos: para atender la inseguridad de vivienda y la falta de servicios públicos básicos para la ciudadanía apoyamos la aprobación del Plan de Uso de Terrenos; para enfrentar el desempleo y la inseguridad alimentaria apoyamos la creación de la Ley de Bosque Modelo; para movernos a resolver los problemas de La salud mental y física, apoyamos la creación de la Ley 1185, que crea la Comisión Multisectorial para evaluar la creación de un sistema universal de salud.

Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Estos contextos de vida de las personas determinan, en gran parte, sus posibilidades de tener una buena vida. La equidad es el principio rector. La desigualdad social y económica es el virus que destruye la vida en todas sus formas. ¿Qué tal si, como declara el filósofo Byung Chul-Han, hacemos una Revolución Humana para garantizar la implantación de estas políticas públicas? No pidamos más promesas a los políticos; exijamos cumplimiento de las leyes que nos protegen la vida y ocupemos el espacio y la responsabilidad ciudadana de la fiscalización.