Una ruta nueva para la UPR

Aspiro a tener el honor de ser el próximo presidente de la Universidad de Puerto Rico. Por los pasados cuatro años y medio he tenido el privilegio de ser rector de la UPR en Arecibo. Entre los diversos logros de mi carrera, pude desarrollar un Bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Psicología Industrial Organizacional; más recientemente, una concentración menor en Neurociencia Organizacional, ser coautor de la concentración menor de Psicología Positiva y autor principal de la propuesta de Maestría en Psicología del Liderazgo y Gestión Social. Además, hemos transformado las infraestructuras que son tan necesarias para contar con una institución que sirva de apoyo a la calidad de enseñanza e investigación que nos caracteriza. Inspirado en los logros que ha tenido nuestro equipo de trabajo, los empleados docentes y no docentes, y los estudiantes, tomé la decisión de querer aportar a los once recintos del sistema de la UPR.