Una temporada de huracanes sin precedentes

La temporada de huracanes del 2020, sin duda alguna, no tiene precedentes. Varios ciclones tropicales se formaron justo antes de la temporada. Vamos por el segundo mes de la temporada ya con nueve ciclones nombrados.

El más reciente de ellos, Isaías, tampoco tiene precedentes en la historia de los huracanes en nuestra Isla. Por un lado, aunque tenía una circulación amplia desde el comienzo, no había podido coagular una pared alrededor de un centro de circulación como lo hacen normalmente los ciclones tropicales. Hay dos razones para ello. Primero fue la interacción con polvo del Sahara, que estuvo afectando el sistema, y segundo, su velocidad de traslación, que ha variado de 20 a 25 mph, como resultado de la influencia del sistema de alta presión en el medio del Océano Atlántico, que es demasiado rápida para que le diera oportunidad para el desarrollo de su centro. No obstante, su impacto sería de vientos máximos sostenidos de 45 mph con ráfagas más fuertes y cantidades de lluvia que variarían de 3 a 6 pulgadas y cantidades aisladas (por el efecto orográfico, o sea, interacción con tierra y montañas) de hasta 10 pulgadas.

Al momento de este escrito el fenómeno atmosférico está pasando por nuestra región rumbo a La Española. Como se esperaba, ha impactado la isla con vientos de tormenta tropical y mucha lluvia. El Servicio Nacional de Meteorología había emitido un Aviso de tormenta tropical desde el lunes, al igual que una vigilancia de inundaciones repentinas anticipándose al evento. El manejo del evento son otros veinte pesos y creo que no debo adentrarme en esas aguas profundas.

Con Isaías, se sienta un precedente en el número de ciclones formados y nombrados y todavía no hemos entrado a los meses más activos históricamente, como lo son agosto, septiembre y la primera mitad de octubre. Si esto madura como pinta, podríamos tener una temporada sumamente activa, similar a la temporada del 2005, excepto que en el 2005 no tuvimos impacto directo a nuestra isla. En esta presente temporada no podemos decir lo mismo y nos faltan los meses más activos.

Tampoco podemos descartar otros azotes directos o indirectos de estos fenómenos en lo que nos resta de temporada. De hecho, la predicción de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) es para una temporada sobre lo normal, con 13 a 19 sistemas tropicales nombrados, 6 a 10 huracanes, y de estos, 3 a 6 huracanes mayores (categoría 3 o más). De los nueve ciclones que ya tenemos, Hanna fue el primer huracán de la temporada y afectó el estado de Texas y México hace una semana.

En resumen, el presente fenómeno no ha tenido precedentes y por ser desorganizado ha sido muy difícil de pronosticar su trayectoria e intensidad. Ya pronto entraremos a los meses más activos históricamente, por lo que debemos continuar con nuestros planes de preparación ante estos fenómenos naturales. Debo recordarles, como ante les decía, “la preparación es responsabilidad de todos”.