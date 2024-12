Nuestra cultura no nos motiva a hablar abierta y honestamente sobre la sexualidad en cualquier etapa de la vida y mucho menos en la menopausia. La menopausia marca un nuevo capítulo en la mujer, que sin duda, llega con muchos cambios, desafíos y también con mucho silencio. Las mujeres menopáusicas, término que muchas veces se utiliza despectivamente para señalar o burlarse de los cambios de humor que ocurren en esta etapa, evitan hablar de sus síntomas y no buscan ayuda profesional porque les avergüenza conversar sobre esto.Aunque es una etapa natural de la mujer, la falta de producción de hormonas tiene consecuencias graves a la salud a largo plazo y no deben continuar siendo ignoradas. Existen tratamientos hormonales, no hormonales y alternativos que, cuando son diseñados según las necesidades de cada persona, son seguros y ofrecen una mejor calidad de vida.