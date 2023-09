“¿A nadie se le había ocurrido entregarme un kit de menopausia?”

No sé si es una condición generalizada. Lo cierto es que, tras la confirmación del diagnóstico, encontrar un ginecólogo que estuviera apto para tratar mi menopausia fue un peregrinar digno de las fiestas de Santiago de Compostela.

Y es que, en el preciso momento en que mi ginecólogo de-toda-la-vida confirmó, estudios en mano, que las hormonas con nombre críptico cuyas siglas nunca recuerdo (FHS para los curiosos) reflejaban que la perimenopausia había llegado a mi vida, también fue el preciso momento en que no me quiso volver a ver. Como si de un mal novio se tratara.

El susodicho simplemente desapareció. De ahí en adelante, cita tras cita, y molestia tras molestia, la que me atendería sería su enfermera de-toda-la-vida.

“El doctor me dijo que la recibiera”, justificaba cada encuentro.

Mis sangrados ocasionales indicaban que la famosa menopausia no me había asaltado pero estaba a punto. Como el cuento del lobo: dándome vueltas.

La explicación llegó de parte de la misma enfermera:

- “Tienes que estar un año, doce meses, sin sangrado para que se considere oficialmente que estás en la menopausia”.

¿Y eso qué significaba? ¿Que venía en camino? ¿Que llegaría de seguro? ¿Que había que prepararse para el gran evento? Yo quería saber si necesitaba hormonas, tratamientos especiales, lubricantes, quería por lo menos una conversación de media hora con el doctor mirándome a los ojos entristecidos y dándome palmaditas en la espalda.

En cambio, nada.

La mujer con la bata solo respondió que volviera para mi siguiente papanicolau y tomara hormonas solo “si las necesitaba”.

¿Qué es exactamente “necesitarlas”?

Para ponerme el alma en paz, decidí que lo que requería era cambiar de ginecólogo. Así como en aquella época a punto de embarazarme elegí un obstetra, quizá hoy necesitaba de una nueva especialidad.

O de una mujer.

Esa podía ser la opción: durante mis más de 30 años de visitas ginecológicas regulares nunca me cuestioné el género de mi médico. Más por decisión que por casualidad nunca asistí con practicantes del sexo femenino. No tengo clara la razón. En un país o en otro, siempre había tendido a buscar hombres. Probablemente me parecía que tenían más experiencia. O que ellos eran más propensos a tratarme con cuidado al primer quejido. Quizá no era más que mi propio machismo intrínseco.

En esta ocasión pensé que una doctora (mujer y que rondara los 50) podría ser más empática con el tema.

Pues no. Para mi sorpresa, tras una visita rápida con preguntas genéricas, mi flamante doctora solo me mandó una crema “en caso de necesitarla”. ¡Vaya desencanto!

Tras la cita, seguía sintiéndome con una falta de información como no me había sucedido en la otra etapa clave de mi vida: el embarazo. Entonces, al primer resultado positivo, se armó toda una parafernalia alrededor de mi incipiente maternidad que respondía a cualquiera de mis dudas reales. Y hasta a las que aún no me asaltaban.

Durante aquellas 41 semanas fui bombardeada con información. El algoritmo se encargó de recomendar cientos de sitios web. Recibía mails, bajaba apps, atendía notificaciones. Mi vida se llenó de folletos, sugerencias, recomendaciones y todo lo que necesitaba saber sobre el sexo del niño, las enfermedades genéticas, las 427 formas de tener un parto responsable, amigable o rapidito y hasta el minuto a minuto de un bebé en crecimiento.

¿A nadie se le había ocurrido entregarme un kit de menopausia? Una cajita como aquella que entregó mi madre a mis tiernos 14 años compuesta por un paquete de flamantes toallas femeninas, unos calzoncitos nuevos y un folleto informativo sobre la menstruación.

“ A pesar de toda nuestra emancipación, mi nueva realidad parecía estar cubierta por el manto pesado de los viejos tabúes. ” Jossette Rivera

Para la menopausia, no había nada. Por lo menos no a la mano.

Y al parecer me iba a tocar descubrirlo por mi misma. Poco a poco. Y a punta de prueba y error.

Sobre la autora: Jossette Rivera es periodista. Durante su carrera ha sido reportera y editora. Experta en modas y tendencias. Puedes seguirla en sus redes como @jossetterivera.