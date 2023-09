El incidente y la vergüenza en el peor momento: todo menos la menopausia

Durante meses, el anillo anticonceptivo -mejor conocido como nuvaring- me pareció el mejor invento del mundo. Lo ponía ahí dentro el primer día de mi periodo, liberaba hormonas, yo no lo sentía y evitaba no solo un embarazo.

Además, tenía en la puerta un nuevo romance suficientemente estable como para adoptar el método como la solución perfecta. Sin embargo, tras unos meses de idilio, tanto con el novio como con el nuevo anticonceptivo, las cosas cambiaron.

Dejó de funcionar. No el novio, sino el anillo... O por lo menos, empecé a notar algunos pequeños accidentes intermedios, dolor de cabeza, irritación y resequedad. No me sorprendió: la interminable lista de advertencias de los efectos secundarios parecía estarse haciendo efectiva.

Suponiendo que todo era causa de los aros plásticos, empecé a cambiar de marca y de calendario.

Todo en vano: a veces tenía periodos tan abundantes que me impedían ir al trabajo. Me sentía como adolescente lanzándole a mi jefe alguna excusa improbable para justificar que no podía salir de casa debido a que un chorro caliente me bajaba por las piernas.

Eso llevó a la anemia y a otros meses de exámenes médicos más tratando de encontrar la causa.

Hasta que un día paró.

De pronto me di cuenta que no sabía cuánto tiempo había pasado desde mi última menstruación. Las semanas se habían acumulado mientras yo perdía el conteo real a punta de cambios y tachones en el calendario.

Lejos de preocuparme, sentí cierta tranquilidad. La siguiente cita amorosa pagó las consecuencias de mi ignorancia.

El desastre

Cuando en nuestro siguiente encuentro, el susodicho y yo nos metimos de prisa a la cama víctimas de una súbita subida de temperatura en nuestros ánimos, noté que mi cuerpo estaba en su punto. Tras unos minutos de performance en la oscuridad, me levanté al tocador.

Al prender la luz del reluciente cuarto de baño en mármol blanco de aquel hotel de lujo, casi me da un infarto.

Mi cuerpo totalmente desnudo se reflejaba en los espejos infinitos pero no era eso exactamente lo que me hizo enmudecer. ¡Era que había ido dejando abundantes manchas de sangre por todos lados!

Parecía una auténtica masacre.

Abrí los ojos como platos, contuve el aliento y me quedé en silencio sin saber qué hacer. Entré en pánico.

¿Era en serio que la menstruación más abundante de los últimos siglos había decidido llegar justo en ese idílico momento?

Corrí al bidé para intentar controlar la situación.

Empecé a sudar. Mi mente no solo trataba de pensar cómo saldría de allí sin la dignidad ensangrentada, le preocupaba más cómo estaría la situación detrás de la puerta…

-“¿Baby?” escuché preguntar desde el otro lado de la habitación.

Fak. La voz de mi date me aceleró el corazón mientras limpiaba frenéticamente el piso del baño con papel desechable.

Reir hubiera sido una buena idea pero casi me echo a llorar de rodillas junto al toilet. Imaginaba lo que habría allí afuera y moría de la vergüenza.

Cómo explicaba una mujer de cuarenta y varios en pleno dominio de su cuerpo que no tenía la más pálida idea de por qué le estaba bajando de esa manera o que hacía meses que no le bajaba o que le bajaba cuando quería o que yo ya no llevaba un calendario como a los 16…!

A ese punto, no entendía ni por qué debía explicar el incidente.

-”No tardo”, contesté titubeante tratando de mantener la voz calmada.

-”¿Todo bien?”, repitió ansioso.

Silencio.

¿Bien? Obvio no. No estaba bien. No sabía qué estaba pasando con mi cuerpo ni por qué. Sin razón aparente, al tener sexo con el hombre de mis sueños estaba dejando manchas rojas en el colchón.

“ Era incómodo y me sentía abochornada. No por la sangre (que luego de más de tres décadas de menstruación había aprendido a tratar con confianza) sino por la sorpresa. ¿Qué me estaba pasando que ya no sabía leer a mi propio cuerpo? ” Jossette Rivera

Salí del baño esbozando mi mejor sonrisa.

-”Todo bien”, dije mientras me contoneaba como quien no quiere la cosa. “Olvidé que estaba por llegarme la menstruación”.

Mi explicación sonó poco creíble, pero me guardé los detalles.

Finalmente, el noviazgo también terminó y con ello mi necesidad de justificarme.

Poco después, mientras me vestía mirándome al espejo, la duda me asaltó: ¿Y si algo, en realidad, no estaba bien?

Los pensamientos fatalistas se agolparon en mi cabeza haciendo un recuento de los “terribles” síntomas que me aquejaban: desajustes en la menstruación, sangrados abundantes, senos inflamados, cambios de humor, resequedad, falta de sueño.

-”Seguro tengo cáncer”, me dije con tono de telenovela mexicana.

Hasta ese momento, la llamada perimenopausia no había siquiera atravesado mi mente. Con 40 y tantos (aunque dijeran que parecían 30 y tantos), ‘eso’ no estaba en mis planes.

Tuvieron que pasar varios meses (y accidentes más) para entender que la famosísima menopausia había hecho su entrada triunfal en mi vida.

No pidió permiso.

Y yo, no la había visto venir.

Sobre la autora: Jossette Rivera es periodista. Durante su carrera ha sido reportera y editora. Experta en modas y tendencias. Puedes seguirla en sus redes como @jossetterivera. Lee sus columnas todos los lunes y sábados en la sección de Estilos de Vida.