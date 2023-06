UPR: el poder de las palabras

En celebración del trigésimo aniversario de la publicación de su obra, Down These Mean Streets, el escritor Piri Thomas añadió un epílogo reflexivo donde abordó, entre otras cosas, el poder de las palabras. Su mirada incisiva y su experiencia de vida han dejado una huella indeleble en las personas que hemos leído su obra. En la enseñanza de su texto, siempre regreso a frases de gran significado que aluden al poder de la palabra y que vienen a mi mente al contemplar la situación de la Universidad de Puerto Rico.