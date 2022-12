Urge un alto a la violencia, la desigualdad y el discrimen. Pero, ¿cómo lo hacemos?

Llegó diciembre, el mes de las fiestas, de celebraciones, de trullas y de parrandas. Las calles se han engalanado con luces y adornos alusivos a estas festividades. Se anuncian por doquier juntes, festejos y celebraciones. También se escucha a la clase política enfrascada en discusiones sobre desarrollo económico; sobre legislación repetida que no avanza en la solución de los problemas, reaccionando y no accionando. Las personas a cargo de la administración pública ocupan importantes espacios en los principales programas de televisión promoviendo foros y congresos para discutir, por no sé qué ocasión, las oportunidades del país con todos los recursos federales que nos han asignado pero que siguen sin atender las necesidades ni llegar a las personas. Celebran los aumentos en los recaudos y las visitas de funcionarios federales que vienen a traer noticias sobre nuevos proyectos para Puerto Rico.