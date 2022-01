Urgente la acción de la Cámara sobre los cuidadores familiares

Una de las realidades de la vida es ver a nuestros padres volverse adultos mayores y por lo tanto, más vulnerables. Hoy, como he compartido anteriormente en este espacio, vivo cuidando a aquel que me cuidó cuando niña. Sé que esto es parte de la vida, pero no deja de ser una experiencia fuerte.