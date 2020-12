Vacunación contra el COVID-19: debe ser lo probable, no lo posible

Recuerdo una serie satírica llamada “El fabricante de noticias” que transmitían cuando yo era niño. Se desarrollaba en la redacción de un diario que andaba en busca de noticias que no siempre conseguía, en cuyo caso se veía obligado a “fabricarlas” a partir de lo que fuera. No recuerdo más detalles pues, como dice el Bardo de Collores, “aquí la memoria pierdo”. Mas he vuelto a recordar ese programa en estos días porque los “talk shows” y espacios noticiosos de radio y televisión han dejado a un lado lo desordenado del proceso electoral reciente —que era el evento noticioso que nos tenía hasta la coronilla—, para echarle mano a dos temas, que, si lo toman a usted desprevenido, bien pudieran enviarlo de cabeza al siquiátrico: las vacunas y los bloqueos de la Policía. Hablemos de lo primero; el juez Gelpí se encargó de lo segundo.